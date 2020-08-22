В Китае восемь человек погибли при столкновении танкера с баржей
Как минимум восемь человек погибли, шесть числятся пропавшими без вести в результате произошедшего на этой неделе столкновения танкера и баржи на востоке КНР. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
20 августа местные власти проинформировали о ЧП в районе устья реки Янцзы недалеко от Шанхая, в результате которого одно судно загорелось, а другое затонуло. Столкновение произошло в четверг. Спасатели извлекли из воды трех из 17 членов двух экипажей, которые оказались в воде.
Поиски продолжаются. Причина происшествия выясняется, ведется следствие.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане за 7 месяцев этого года экономическая ситуация удовлетворительная
Президент Ильхам Алиев: Электроэнергетическая отрасль Азербайджана переживает период стремительного развития, и это является основным условием нашего развития
Президент Ильхам Алиев: Именно внимание, уделяемое электроэнергетической отрасли, и выделяемые государственные инвестиции позволили нам сегодня полностью обеспечивать свои потребности
Президент Ильхам Алиев: Cегодня крупнейшие энергетические компании мира проявляют интерес к производству возобновляемых видов энергии в Азербайджане
В Азербайджане десятки выздоровевших от COVID-19 изъявили желание сдать кровь для лечения активных больных
Заведующий реанимационным отделением клиники Азербайджанского медуниверситета о второй волне коронавируса