В Китае одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса на основе клеток насекомых

Госуправление медицинской продукции КНР одобрило начало клинических испытаний рекомбинантной (генно-инженерной) вакцины от коронавируса, созданной на основе клеток насекомых. Об этом сообщила в субботу газета Global Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания, препарат разработан в биолаборатории Сычуаньского университета (Юго-Западный Китай), специалисты которого утверждают, что им удалось создать высококачественный продукт. Вакцина уже опробована на обезьянах и на других животных. Китайские медики подчеркивают, что этот препарат, работа над которым ведется уже много месяцев, "до сих пор не вызвал каких-либо очевидных побочных эффектов".

Новая вакцина будет производиться в объеме как минимум 100 млн комплектов в год на мощностях предприятия, созданного в апреле больницей при Сычуаньском университете совместно с местной компанией, которая специализируется на биотехнологиях.