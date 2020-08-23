Зеленский надеется заключить с Турцией новое военное соглашение до конца 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером Турции Тайипом Эрдоганом выразил надежду на скорое заключение нового соглашения о военном сотрудничестве между странами. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надеюсь, что наши правительства смогут до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Важно участие Турции в командно-штабных учениях "Объединенные усилия - 2020", которые запланированы на Украине на последнюю декаду сентября", - цитирует Зеленского пресс-служба.

В разговоре президент Турции поздравил собеседника с установлением перемирия в Донбассе. "Действительно, сегодня уже 27 дней как продолжается режим тишины. За это время у нас не было никаких боевых потерь", - ответил украинский президент.

Стороны обсудили ситуацию с распространением коронавируса и договорились координировать усилия в борьбе с пандемией и ее последствиями.

Кроме того, Зеленский пожаловался на необходимость улучшения условий доступа некоторых групп украинских товаров на турецкий рынок и исключения Украины из списка стран, к которым применяют дополнительные пошлины. "Только в апреле - июне дополнительные таможенные ставки применены к более 1,4 тыс. товарных позиций. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, товаров легкой и кондитерской промышленности", - сказал он. В ответ Эрдоган пообещал, что поручит проработать эту проблему соответствующим ведомствам Турции.