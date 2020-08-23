В Гаити пять человек погибли из-за тропического шторма Laura
По меньшей мере пять человек стали жертвами тропического шторма Laura, прошедшего в ночь с субботы на воскресенье над территорией Гаити. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь по коммуникациям Эдди Джексон Алексис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"По предварительным данным, пять человек погибли из-за тропического шторма Laura на юго-востоке и западе страны. Среди них - 10-летняя девочка", - написал он. По данным властей, подтопления, ливни и порывы ветра могли повлиять на условия жизни более 2 млн жителей страны.
Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма "Лаура" достигает 23 м/с. На данный момент он движется в направлении Кубы.
Лента новостей
В Узбекистане расширили список направлений для получения второго высшего образования на заочной форме
Хикмат Гаджиев: Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, но Армения продолжила ведение деструктивной политики
В Азербайджане за последние сутки выявлено 169 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 151 человек
Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти", посвященный 75-летию ЮНЕСКО - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Госсекретарь: Румынская «Transgaz» может предоставить инфраструктуру для безопасных поставок азербайджанского газа в Европу