Премьер Японии второй раз за неделю посетил больницу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник посетил больницу в одном из центральных районов Токио, где неделю назад уже проходил медицинское обследование. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полагаю, что сегодня [премьер-министр] проходит дополнительную проверку по итогам обследования, которое было проведено на прошлой неделе", - отметил он. Суга также подчеркнул, что видится с главой японского правительства каждый день и никаких изменений в озвученной ранее самим Синдзо Абэ позиции, согласно которой он в полной мере приступил к выполнению своих обязанностей, нет

В канцелярии главы японского правительства также подчеркнули, что новый визит ко врачу является продолжением медобследования, начавшегося неделю назад. Ранее сам Абэ подчеркивал, что прошел обследование для того, чтобы убедиться в хорошем состоянии собственного здоровья, и уже вернулся к работе.