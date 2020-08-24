В Китае третий день подряд зафиксировали только "завозные" случаи COVID-19

За истекшие сутки в Китае выявлено 43 новых инфицированных : 16 больных в активной форме и 27 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", летальных исходов нет, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

За предыдущие сутки было выявлено 27 случаев заражения: 12 активных и 15 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы. Днем ранее было зарегистрировано 56 "завозных" случаев COVID-19.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 84 967 активных случаев заражения, из которых 2 418 - ввозные.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 190 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 682 (77 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 487 (семь случаев смерти).