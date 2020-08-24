На Филиппинах произошли два взрыва

Два взрыва с разницей в один час прогремели на юге Филиппин. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN Philippines, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, взрывы произошли в городе Холо (провинция Сулу). Первый прогремел в 11:53 по местному времени, второй - около 13:00. Как минимум один из них прогремел в торговом центре Paradise Food Shop.

Места происшествия обследуют сотрудники сил безопасности.

Как сообщила медиагруппа ABS-CBN в Twitter, погибли по меньшей мере пять человек, четверо получили ранения.