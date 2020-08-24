На Филиппинах произошли два взрыва
Два взрыва с разницей в один час прогремели на юге Филиппин. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN Philippines, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, взрывы произошли в городе Холо (провинция Сулу). Первый прогремел в 11:53 по местному времени, второй - около 13:00. Как минимум один из них прогремел в торговом центре Paradise Food Shop.
Места происшествия обследуют сотрудники сил безопасности.
Как сообщила медиагруппа ABS-CBN в Twitter, погибли по меньшей мере пять человек, четверо получили ранения.
В Азербайджане проводится тестовый экзамен в рамках трудоустройства учителей физкультуры и начальных классов
Лента новостей
В Азербайджане проводится тестовый экзамен в рамках трудоустройства учителей физкультуры и начальных классов
Baktelecom ускорил предоставление телекоммуникационных услуг в связи с началом нового учебного года (ФОТО)
Посреднические усилия России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта неубедительны - депутат
Обнародованы правила использования страховых резервов в рамках обязательного медицинского страхования
В Узбекистане расширили список направлений для получения второго высшего образования на заочной форме
Хикмат Гаджиев: Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, но Армения продолжила ведение деструктивной политики
В Азербайджане за последние сутки выявлено 169 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 151 человек
Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти", посвященный 75-летию ЮНЕСКО - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)