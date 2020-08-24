В Южной Корее еще несколько регионов объявили "особыми зонами стихийного бедствия"

Власти Республики Корея объявили "особыми зонами стихийного бедствия" еще 20 городов, уездов и районов страны, а также 36 мелких административных единиц, которые понесли ущерб от сильных ливней и вызванных ими наводнений. Как сообщает в понедельник агентство Yonhap, соответствующее решение ранее было одобрено президентом страны Мун Чжэ Ином, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В первой половине августа 18 регионов, в основном расположенных в южной части Республики Корея, были внесены в список "особых зон стихийного бедствия". Присвоение такого статуса определенной территории позволяет властям страны более активно выделять средства из госбюджета на восстановление от нанесенного ущерба и поддержку местных жителей.

Во время летнего сезона дождей, который продлился в Южной Корее рекордные 54 дня, погибли более 30 человек, тысячи граждан были вынуждены покинуть свои дома, многие здания разрушены, десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий оказались затоплены.

Согласно информации метеорологов, на данный момент на Корейский полуостров надвигается тайфун "Бави", сформировавшийся недалеко от восточного побережья Тайваня. Предполагается, что он достигнет южнокорейского острова Чеджудо уже в среду, а затем продолжит движение на север вдоль полуострова. В связи с этим глава государства Мун Чжэ Ин призвал власти ускорить работу по восстановлению от ущерба, ранее нанесенного ливнями, и начать подготовку к приходу тайфуна на территорию страны.