В Афганистане двое сотрудников сил безопасности погибли в столкновениях с талибами

По меньшей мере два сотрудника сил безопасности погибли в результате столкновения с боевиками радикального движения "Талибан" в афганской провинции Парван. Об этом, как передает trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщили местные власти.

Сообщается, что в результате инцидента были также ликвидированы шесть боевиков.