В Афганистане двое сотрудников сил безопасности погибли в столкновениях с талибами
По меньшей мере два сотрудника сил безопасности погибли в результате столкновения с боевиками радикального движения "Талибан" в афганской провинции Парван. Об этом, как передает trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщили местные власти.
Сообщается, что в результате инцидента были также ликвидированы шесть боевиков.
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