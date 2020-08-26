Эстония закажет 1,3 млн вакцин от коронавируса в рамках совместной закупки ЕС

Эстония намерена закупить 1 млн 300 тыс. доз вакцин от коронавируса, которые разрабатывает британско-шведская компания AstraZeneca. Об этом сообщил во вторник министр социальных дел Танель Кийк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В своем заказе мы исходим из того, что вакцинацию пройдет примерно половина населения Эстония, - сказал он в эфире телеканала ETV+. - Так называемые группы риска - медицинские работники, люди, живущие в учреждениях социального попечения, и так далее. Это примерно 270 тысяч [человек]. Опросы позволяют предположить, что число желающих добровольно пройти вакцинацию составит примерно 400 тысяч".

Свой заказ на вакцину Эстония сделала в рамках запланированной ЕС совместной закупки, сообщил телеканал.