Ким Чен Ын собрал Политбюро ЦК для обсуждения пандемии и последствий тайфуна

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын собрал заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) для обсуждения борьбы с распространением коронавируса и последствий тайфуна. Об этом в среду сообщает агентство ЦТАК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На встрече определены чрезвычайные меры для предотвращения ущерба от тайфуна в связи с тем, что в период с 26 по 27 августа все регионы Кореи <...> пострадали от сильного тайфуна", - говорится в сообщении агентства.

Особое внимание участники встречи уделили защите жителей пострадавших провинций от стихии и минимизации ущерба сельскому хозяйству, передает ЦТАК.

Отмечается, что на заседании также обсуждались "некоторые недостатки карантинных мер", введенных для противодействия распространению пандемии коронавируса. Политбюро приняло ряд решений по борьбе с этими недостатками и усилению защиты от распространения инфекции.