В Гонконге по делу о протестах задержали 16 человек

Полиция Гонконга в среду задержала по меньшей мере 16 человек по делу об участии в прошлогодних антиправительственных протестах. Об этом сообщил новостной портал "Сянган линъи", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, среди задержанных двое членов Законодательного совета от оппозиционной Демократической партии Тед Хуэй и Лам Чуктин. Партия на своей странице в Facebook подтвердила, что к политикам рано утром домой явились сотрудники органов правопорядка и увезли их в полицейский участок.

В чем именно обвиняют депутатов, не уточняется. Однако известно, что летом прошлого года они принимали участие в несанкционированных протестных акциях. Полиция пока не комментирует ситуацию. Также не ясно, связаны ли нынешние задержания с новым законом о национальной безопасности.