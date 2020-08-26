В Гонконге по делу о протестах задержали 16 человек

Другие страны 26 августа 2020 08:46 (UTC+04:00)
В Гонконге по делу о протестах задержали 16 человек

Полиция Гонконга в среду задержала по меньшей мере 16 человек по делу об участии в прошлогодних антиправительственных протестах. Об этом сообщил новостной портал "Сянган линъи", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, среди задержанных двое членов Законодательного совета от оппозиционной Демократической партии Тед Хуэй и Лам Чуктин. Партия на своей странице в Facebook подтвердила, что к политикам рано утром домой явились сотрудники органов правопорядка и увезли их в полицейский участок.

В чем именно обвиняют депутатов, не уточняется. Однако известно, что летом прошлого года они принимали участие в несанкционированных протестных акциях. Полиция пока не комментирует ситуацию. Также не ясно, связаны ли нынешние задержания с новым законом о национальной безопасности.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
СБ ООН не будет предпринимать действий по запросу США о возврате санкций против Ирана
СБ ООН не будет предпринимать действий по запросу США о возврате санкций против Ирана
В Иране заявили, что переговоры с директором МАГАТЭ были конструктивными
В Иране заявили, что переговоры с директором МАГАТЭ были конструктивными
Спикер иранского парламента провел встречу с послом Швейцарии в Тегеране
Спикер иранского парламента провел встречу с послом Швейцарии в Тегеране
Loading Bars
Лента новостей
Члены сборных команд Азербайджана по видам гимнастики поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения (ВИДЕО) Политика 09:00
В Гонконге по делу о протестах задержали 16 человек Другие страны 08:46
Apple откроет магазин на воде В мире 08:28
США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности США 08:04
Иран экспортировал 40 тыс. тонн молочной продукции в страны ЕАЭС Иран 07:47
Глава МИД Грузии встретился с новой главой офиса Совета Европы в Тбилиси Грузия 07:29
173 случая коронавируса выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 07:21
Израиль поразил подземную инфраструктуру ХАМАС Израиль 06:49
США предложили Ираку и Турции создать гражданскую администрацию в Синджаре США 06:17
В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного коронавирусом Другие страны 05:47
Министр внутренних дел Парагвая заразился коронавирусом В мире 04:11
Ким Чен Ын собрал Политбюро ЦК для обсуждения пандемии и последствий тайфуна Другие страны 03:18
Самолеты Израиля появились в небе над пограничными районами Ливана Израиль 03:00
Президента Чехии госпитализировали Европа 02:28
В Техасе и Луизиане 585 тыс. человек должны эвакуироваться из-за урагана "Лаура" США 02:00
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом Россия 01:39
У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,5 Другие страны 01:16
Moody's сохранило прогноз по снижению ВВП стран G20 в 2020 году на 4,6% В мире 00:53
Открытие газового месторождения в Черном море поможет сотрудничеству Турции с Россией - министр Турция 00:43
Эстония закажет 1,3 млн вакцин от коронавируса в рамках совместной закупки ЕС Другие страны 00:32
Государственный деятель и образец гуманности. Ко Дню рождения Мехрибан Алиевой Политика 00:10
Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Грузии в связи с автокатастрофой Грузия 25 августа 23:37
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 25 августа 23:28
В Турции за сутки от коронавируса выздоровел 887 человек Турция 25 августа 23:14
"Барселона" подтвердила получение от Месси запроса на уход из клуба Спорт 25 августа 22:52
В Алматы в 2021 году построят пять новых спорткомплексов Казахстан 25 августа 22:44
МИД Турции: месторождение в Черном море может позволить поставлять газ в Европу Турция 25 августа 22:23
В Азербайджане состоялась церемония открытия международного конкурса «Кубок моря» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 25 августа 21:55
Трамп выдвинет кандидатуру Чеда Вулфа на пост министра внутренней безопасности США 25 августа 21:38
Первый вице-президент Мехрибан Алиева является блестящим примером женского лидерства – экс-президент Латвии Политика 25 августа 21:25
СБ ООН не будет предпринимать действий по запросу США о возврате санкций против Ирана В мире 25 августа 21:03
Экзамены вне помещений проводятся с соблюдением правил карантинного режима - минобразования Азербайджана Общество 25 августа 20:24
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении командира армянской диверсионной разведгруппы Политика 25 августа 20:03
Министры обороны Азербайджана и России обсудили вопросы военного сотрудничества (ФОТО) Политика 25 августа 19:47
В министерстве культуры Азербайджана совершенствуется управление Общество 25 августа 19:44
PMCG о перспективах экономического развития Грузии в период пандемии Бизнес 25 августа 18:45
Азербайджан увеличил импорт дезинфицирующих средств Бизнес 25 августа 18:35
Доходы аграрного сектора Азербайджана за последние семь лет увеличились Финансы 25 августа 18:34
Названы имена победителей фотоконкурса "Это моя Родина" (ФОТО) Культура 25 августа 18:33
Шойгу: Действия России никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана Политика 25 августа 18:29
В Агджабеди обработали ядохимикатами кукурузные поля посредством дронов (ФОТО) Экономика 25 августа 18:03
Болгария продлит режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца сентября Европа 25 августа 17:48
Внешнеторговый оборот Ирана за 5 месяцев составил $24,6 млрд Экономика 25 августа 17:45
О новых членах правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Бизнес 25 августа 17:42
Yelo Bank готовится к открытию филиала в новом концепте дизайна (ФОТО) Экономика 25 августа 17:42
Эксперт о замене старых автомобилей в Азербайджане на новые Экономика 25 августа 17:37
Глава МИД Азербайджана о возможности покупки российской вакцины против COVID-19 Общество 25 августа 17:36
В Азербайджане следует соблюдать правила карантина в месяце Мухаррам, как это было в период Рамазана - УМК Общество 25 августа 17:34
МИД Израиля выразил Грузии соболезнования из-за погибших в автокатастрофе Грузия 25 августа 17:27
Цена нефти Brent превысила $46 Энергетика 25 августа 17:24
Укртранснафта выставила на торги очередную партию азербайджанской нефти Энергетика 25 августа 17:24
КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на замену трубчатых теплообменников Тендеры 25 августа 17:22
Юрий Бочаров: Заявление посла Армении — очередное передергивание фактов Другие страны 25 августа 17:08
МИД: Согласование графика вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана должно составить предмет переговоров Нагорно-карабахский конфликт 25 августа 17:08
Глава МИД Азербайджан: Мы ожидаем от сопредседателей МГ ОБСЕ гарантий готовности армянской стороны к ведению субстантивных переговоров Нагорно-карабахский конфликт 25 августа 17:03
В Бразилии установлен билборд с информацией об агрессии Армении против Азербайджана (ФOTO) Нагорно-карабахский конфликт 25 августа 17:00
Apple приступила к сборке новых смартфонов iPhone SE 2020 в Индии Другие страны 25 августа 16:56
AZAL внес изменения в правила в связи с багажом Экономика 25 августа 16:53
Власти Испании привлекут военных для контроля за мерами по борьбе с COVID-19 Европа 25 августа 16:48
В министерстве культуры Азербайджана новые кадровые назначения Общество 25 августа 16:39
В Азербайджане введен временный налоговый режим Бизнес 25 августа 16:33
Министр обороны России: Для меня посещение Азербайджана – это всегда хорошая возможность обменяться мнениями Политика 25 августа 16:30
В Азербайджане стали меньше арендовать автомобили Общество 25 августа 16:27
Президент Ильхам Алиев: Соревнования «Кубок моря» будут служить делу укрепления сотрудничества между всеми странами, которые в них участвуют Политика 25 августа 16:26
Участие Великобритании в общем импорте Азербайджана увеличилось Бизнес 25 августа 16:22
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 133 человека, выздоровели 86 Общество 25 августа 16:21
Снизился экспорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Испанию Энергетика 25 августа 16:20
Глава МАГАТЭ заявил о расширении сотрудничества с Ираном Ядерная программа 25 августа 16:18
Франция сократила импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана Энергетика 25 августа 16:17
Французское агентство развития предоставит Узбекистану 55 млн евро на строительство ГЭС Узбекистан 25 августа 16:14
Азербайджан – Узбекистан: конкурс исполнителей на народных музыкальных инструментах Культура 25 августа 16:14
Число пострадавших от жары в Японии превысило 48 тысяч Другие страны 25 августа 16:07
Грузия в январе-июле сократила импорт электротоваров из Турции Бизнес 25 августа 15:59
«Туркменгеология» продлевает тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 25 августа 15:54
Товарооборот Азербайджана с Францией сократился больше чем втрое Бизнес 25 августа 15:49
Сократились транспортные операции через турецкий аэропорт в провинции Хатай Транспорт 25 августа 15:47
Иран сокращает импорт стали из Турции Бизнес 25 августа 15:46
В Азербайджане выделены средства на устранение ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате обстрела ВС Армении Политика 25 августа 15:45
Сократились транспортные операции через турецкий аэропорт Трабзон Бизнес 25 августа 15:44
В январе-июле Узбекистан сократил объемы импорта электротоваров из Турции Бизнес 25 августа 15:40
Казахстан за семь месяцев 2020 года незначительно сократил импорт кожаных изделий из Турции Бизнес 25 августа 15:37
В Агсу прошел школьный экзамен под открытым небом (ФОТО) Общество 25 августа 15:27
Туркменистан увеличивает производство нерудных стройматериалов Бизнес 25 августа 15:08
Президент Ильхам Алиев пользуется огромным авторитетом, народ его любит — депутат Политика 25 августа 15:07
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны России (ФОТО) Политика 25 августа 14:55
В ВОЗ расценивают повторное заражение коронавирусом как крайне редкое явление Европа 25 августа 14:53
В Казахстане продолжается строительство завода по выпуску вакцины против COVID-19 Бизнес 25 августа 14:53
Турция наращивает участие на азербайджанском рынке электронной коммерции ИКТ 25 августа 14:48
В январе-июле увеличился экспорт стали из Турции в Ирак Бизнес 25 августа 14:43
Ряду учащихся учреждений профобразования в Азербайджане будет оказана социальная помощь Общество 25 августа 14:43
Госконцерн «Туркменнебит» Туркменистана перевыполнил план по предоставлению агрегатных услуг Энергетика 25 августа 14:36
Назначены члены правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Финансы 25 августа 14:36
Азербайджан в числе стран с комфортным инвестиционным климатом - депутат Политика 25 августа 14:32
В Азербайджане опубликованы разъяснения к тестовым заданиям по I и IV группам специальностей Общество 25 августа 14:25
Посольства Грузии по всему миру приспустили флаги в знак траура Грузия 25 августа 14:16
Сократился объем транспортных операций через турецкий аэропорт Анталья Транспорт 25 августа 14:15
В Иране заявили, что переговоры с директором МАГАТЭ были конструктивными Политика 25 августа 14:13
Экономические связи между Узбекистаном и Азербайджаном стремительно развиваются Бизнес 25 августа 14:08
Международный Красный Крест начал переговоры в связи с пленным армянским диверсантом Нагорно-карабахский конфликт 25 августа 14:05
Скончался азербайджанский театральный режиссер Сеидмамед Алиев Культура 25 августа 14:02
Все новости