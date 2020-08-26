Число жертв наводнения в Афганистане выросло до 70
По меньшей мере 70 человек стали жертвами вызванного ливнями наводнения в провинции Парван на востоке Афганистана, 110 человек пострадали. Об этом в среду сообщил телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее телеканал со ссылкой на главу местного министерства здравоохранения сообщал о 45 погибших и 80 пострадавших. По его данным, большинство погибших - женщины и дети.
Как рассказали в администрации президента, местные власти не справляются с ситуацией. По этой причине правительственным службам было поручено в координации с профильным министерством оказать помощь провинции.
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