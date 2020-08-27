Глава TikTok Кевин Майер объявил об уходе в отставку

Глава китайской социальной сети Tiktok Кевин Майер объявил об уходе в отставку всего через несколько месяцев после начала работы на своей руководящей должности. Об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я решил уйти из компании <...> и с болью в душе вынужден сообщить вам об этом", - приводит телеканал обращение Майера.

По словам руководителя TikTok, за последние несколько недель "политическая ситуация резко изменилась", и он был вынужден "серьезно переосмыслить" корпоративные приоритеты. В то же время Майер выразил уверенность в "светлом будущем" компании, которую он покидает.

TikTok представляет собой приложение, которое позволяет пользователям публиковать короткие видеоролики в одноименной социальной сети. Оно было разработано китайской компанией ByteDance и запущено в КНР в 2016 году под названием Douyin.