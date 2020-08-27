Оценка социальных последствий - один из важных факторов при возобновлении деятельности школ

Другие страны 27 августа 2020 12:00 (UTC+04:00)
Оценка социальных последствий - один из важных факторов при возобновлении деятельности школ

БАКУ /Trend/ - Оценка социальных последствий возобновления деятельности учебных заведений является одним из факторов, которые необходимо учитывать при принятии решения о том, как и когда частично открыть или закрыть школы в контексте борьбы с COVID-19, сообщили в четверг Trend в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца совместно выпустили руководство по обеспечения безопасности в школах и защите детей от распространения вируса COVID-19.

Руководство содержит важные рекомендации и формы анкет по контролю ситуации для обеспечения безопасности в школах. Оно содержит рекомендации местным властям о том, как адаптировать и реализовать план действий в образовательных учреждениях в чрезвычайных ситуациях.

«Дополнительные факторы, которые следует учитывать при принятии решения о том, как или когда частично закрыть или открыть школы, включают оценку социальных последствий повторного открытия/закрытия школы (например, риск невозвращения учеников в школу, увеличение разницы в уровне образованности населения, насилие в семье, усугубляемое экономическими факторами и т. д.), а также необходимость поддерживать по крайней мере частичное открытие школ для детей», - сказали в ВОЗ.

По словам представителя, ВОЗ и ЮНИСЕФ недавно также выпустили рекомендации по использованию масок для детей в контексте борьбы с COVID-19.

«Хотя сами по себе маски не защитят детей от COVID-19, они являются частью комплексных мер по предотвращению передачи вируса и спасению жизни людей. ВОЗ и ЮНИСЕФ предоставили рекомендации с учетом возраста детей», - сказали в ВОЗ.

Рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ по использованию масок детьми зависят от их возраста и конкретной ситуации:

- Детям в возрасте 5 лет и младше не рекомендуется носить тканевые маски.

- При принятии решения о том, следует ли детям в возрасте от 6 до 11 лет носить тканевую маску в местах, где широко распространена передача вируса, следует использовать подход основанный на оценке рисков с учетом конкретных соображений, таких как наблюдение взрослых и возможность безопасно использовать маску.

- Дети в возрасте 12 лет и старше должны следовать тем же инструкциям по использованию масок, что и взрослые, в местах где широко распространена передача вируса и невозможно физическое дистанцирование.

- Дети с сопутствующими заболеваниями должны носить медицинскую маску после консультации с врачом.

«Важно помнить, что одной маски недостаточно, ее следует использовать в сочетании с другими мерами. Детей необходимо информировать о важности соблюдения дистанции, соблюдения правил гигиены, и других мер для предотвращения передачи инфекции. Взрослым необходимо поднимать эту тему в разговоре с детьми и отвечать на интересующие их вопросы», - подчеркнули в ВОЗ.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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