В ТАСС состоится онлайн пресс-конференция по итогам Национального съезда Республиканской партии США

БАКУ/Trend/ - В пятницу, 28 августа 2020 года, в 14:00 по московскому времени в ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная итогам Национального съезда Республиканской партии США, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ТАСС.

В мероприятии примут участие президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН академик РАН Александр Дынкин, член-корреспондент РАН, директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский и генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.



Модератором пресс-конференции выступит первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Пресс-конференция пройдет в онлайн-формате. Представители СМИ могут принять участие в мероприятии дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо при регистрации указать личный мобильный номер с установленным приложением WhatsApp.



Трансляция будет доступна на сайте ТАСС - на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в Facebook.



Справки и аккредитация: +7 (926) 608-08-16 /ТАСС/