Япония планирует обеспечить вакциной всех своих жителей до середины 2021 года

Правительство Японии намеревается обеспечить вакциной от коронавируса всех жителей страны до середины 2021 года. Об этом в пятницу сообщила газета "Иомиури", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она отмечает, что соответствующий пункт будет входить в новый пакет мер противодействия распространению коронавируса. По данным издания, официально о таких планах должен будет объявить премьер-министр Синдзо Абэ в ходе специальной пресс-конференции, которая пройдет в пятницу.

Япония уже подписала контракты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Pfizer на поставку по 120 млн доз их экспериментальных вакцин. В настоящее время японские власти ведут переговоры еще с пятью иностранными компаниями. В стране также ведется разработка и тестирование нескольких вакцин, однако есть вероятность, что их коммерческая реализация может начаться позднее, чем продажа заграничных аналогов, а количество доз будет ограничено.

По последним данным, общее число заразившихся на территории Японии превысило 66,4 тыс., жертвами коронавируса стали 1 254 человека.