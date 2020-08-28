ByteDance требует почти $30 млрд за американский сегмент TikTok

Китайская фирма ByteDance требует около $30 млрд за американский сегмент социальной сети TikTok. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, потенциальные покупатели части соцсети пока считают упомянутую выше цену слишком высокой. ByteDance планирует выбрать основного претендента, провести с ним переговоры и заключить сделку. Китайская компания рассчитывает сделать все это уже на следующей неделе.

Как информировало в четверг агентство Bloomberg, китайская компания получила предложения о приобретении TikTok от американских Oracle и Microsoft с Walmart. Другими претендентами назывались Twitter, Netflix, японская группа Softbank и холдинг Alphabet, в который входит Google. Все они по разным причинам отказались от намерения приобрести американский сегмент соцсети, пишет The Wall Street Journal.