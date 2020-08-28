Индексы биржи в Токио рухнули на 2% на фоне сообщений об уходе премьера Японии в отставку
Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в пятницу рухнули на 2% на момент появления сообщений о намерении премьер-министра Японии Синдзо Абэ уйти в отставку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как свидетельствуют данные торгов, размещенные на сайте биржи, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился до отметки 22928,14 пункта.
Ранее Японское общественное телевидение сообщило, что глава правительства принял решение покинуть свою должность из-за ухудшающегося состояния здоровья. Ожидается, что сам Абэ может объявить о нем на специальной пресс-конференции, которая пройдет позднее в пятницу.
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