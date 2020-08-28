Ученые назвали витамин, который может подавлять размножение коронавируса

Компьютерное моделирование показало, что одна из форм витамина B12 – метилкобаламин – может подавлять активность белка, который отвечает за размножение коронавируса нового типа. Ученые предполагают, что таким образом можно даже снизить серьезность симптомов COVID-19. Результаты их исследования опубликовал научный журнал IUBMB Life, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пока исследователи нашли лишь несколько препаратов, которые могут воздействовать на коронавирус нового типа (SARS-CoV-2). Среди них – фавипиравир, ремдесивир и рекомбинантный белок интерферон-2-альфа. Эти средства создали задолго до пандемии COVID-19 для борьбы с вирусом гриппа, гепатитом C и лихорадкой Эбола, однако они уже зарекомендовали себя в лабораторных экспериментах на клеточных культурах как лекарства, которые потенциально можно применять против коронавируса.

Согласно последующим опытам, эти препараты помогают далеко не всем пациентам. В частности, они не могут предотвратить заражение коронавирусом, а также подавить легкие формы инфекции. Поэтому ученые ищут другие лекарства, которые смогли бы эффективнее справиться с SARS-CoV-2.

По результатам нового исследования индийские ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального биотехнологического центра в Фаридабаде предложили еще одно такое средство.

В ходе своей работы они с помощью компьютерного моделирования искали среди пищевых или натуральных продуктов, а также одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) препаратов вещества, которые могли бы понижать активность одного из белков коронавируса нового типа – nsp12. Этот белок играет ключевую роль в размножении SARS-CoV-2.

Анализ показал, что связываться с nsp12 и подавлять его активность может метилкобаламин. Это одна из форм витамина B12, которую используют при лечении некоторых расстройств нервной системы, в частности, бокового амиотрофического склероза, от которого страдал астрофизик Стивен Хокинг.

Ученые полагают, что благодаря метилкобаламину можно будет снизить количество вирусных частиц в организме больных COVID-19 и, таким образом, облегчить им симптомы болезни. Поэтому нужно начать испытания этого препарата как средства против коронавирусной инфекции как на культурах клеток, так и на живых организмах.

Возможно, это средство можно будет применять в качестве профилактики для тех групп населения, которые находятся в группе риска – например, медиков, или людей с ожирением или диабетом. Но для этого нужно дождаться результатов клинических испытаний, которые покажут, насколько этот препарат действительно эффективен против коронавируса.