Власти Китая выявили за сутки девять ввозных случаев заражения коронавирусом

Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом, все инфицированные прибыли из-за рубежа. Летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, еще 35 человек были выписаны из медучреждений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из девяти ввозных случаев заражения три выявлены в Шанхае, по два - в провинциях Фуцзянь, Гуандун и Сычуань. С начала пандемии власти Китая выявили среди прибывших из-за рубежа в общей сложности 2 473 заболевших, 2 285 из которых выздоровели и выписаны из медучреждений. При этом 188 по-прежнему находятся на лечении, из них четверо - в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

По состоянию на полночь 29 августа общее число подтвержденных случаев вызванного коронавирусом заболевания в Китае достигло 85 022, умерли 4 634 человека, 80 126 выздоровели и выписаны из медучреждений. Число так называемых активных случаев заболевания в Китае составляет 262, в числе которых четыре пациента, чье состояние оценивается как тяжелое.

С начала апреля власти КНР публикуют отдельную статистику по бессимптомным пациентам: если у человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов болезни все же проявились характерные признаки (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заболевших. За последние сутки китайские медики выявили 10 человек с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов, все они прибыли из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находится 351 такой пациент (311 из них прибыли из-за границы).