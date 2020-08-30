В КНР обвинили спикера чешского Сената в нарушении суверенитета республики

Спикер Сената Чехии Милош Выстрчил, прибывший на Тайвань, серьезно нарушил принцип суверенитета и территориальной целостности Китая. Об этом говорится в распространенном в воскресенье в Праге комментарии посольства КНР в Чехии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Милош Выстрчил безразлично относится к китайско-чешскому взаимодействию и взаимному успешному сотрудничеству, - отметило посольство. - Он, исходя из собственных политических интересов, настоял на посещении Тайваня, чем допустил [акт] серьезного вмешательства во внутренние дела Китая, серьезно нарушил национальный суверенитет и территориальную целостность [КНР]".

Выстрчил во главе чешской делегации отбыл в субботу на Тайвань. Там он встретится с главой администрации и руководителями ведомств региона. В состав делегации вошли около 90 бизнесменов и политических деятелей, включая мэра Праги Зденека Гржиба. Рабочая программа визита спикера верхней палаты парламента завершится в пятницу, 4 сентября. Его возвращение на родину планируется в предстоящую субботу, 5 сентября.

Против реализации планов визита Выстрчила на Тайвань, вызвавших протест посольства КНР в Чехии, высказывались президент республики Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. От него дистанцировался МИД Чехии. Пражский град и правительство подчеркивают свою приверженность принципу "одного Китая". Местные политологи прогнозирует, что визит спикера Сената приведет к ухудшению и без того натянутых чешско-китайских отношений.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.