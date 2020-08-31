Мэр перуанского Куско умер из-за коронавируса

Мэр перуанского города Куско Рикардо Вальдеррама умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в Facebook в воскресенье пресс-служба муниципалитета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Муниципалитет провинции Куско выражает глубокое сожаление в связи со смертью нашего мэра доктора Рикардо Вальдеррамы Фернандеса и выражает его семье соболезнования", - говорится в сообщении.

75-летний мэр, занявший этот пост в декабре 2019 года, был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 24 июля. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.