Индия продлила приостановку международных пассажирских авиаперелетов до 30 сентября

Индия продлила до 30 сентября включительно приостановку международных пассажирских авиарейсов, которая была введена в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распространенном в понедельник уведомлении главного управления гражданской авиации страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство приняло решение продлить приостановку регулярных международных коммерческих пассажирских перевозок в Индию и из нее до 23:59 30 сентября 2020 года. Однако данное ограничение не распространяется на международные грузовые перевозки и полеты, специально разрешенные главным управлением гражданской авиации", - говорится в сообщении.

К последним относятся авиапассажирские перевозки по специально согласованным коридорам с эксклюзивными партнерами Индии: США, Великобританией, Францией, Германией, ОАЭ, Катаром и Мальдивами. В настоящее время Индия ведет переговоры об открытии таких коридоров для полетов пассажирских авиалайнеров с большой группой стран, в которую входит Россия.

Регулярные пассажирские авиарейсы были приостановлены в Индии с 23 марта из-за пандемии коронавируса. После почти двухмесячной приостановки правительство возобновило с ограничениями регулярные внутренние пассажирские рейсы с 25 мая. Однако международные пассажирские рейсы до сих пор приостановлены.