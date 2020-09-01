Тайфун "Майсак" усилился до супертайфуна

Сформировавшийся несколько дней назад девятый по счету в этом сезоне тайфун "Майсак" усилился во вторник утром до супертайфуна, став самым сильным тропическим циклоном в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этом году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Центральная метеорологическая служба Китая, сохранившая 1 сентября начальный синий уровень опасности.

Скорость ветра в центральной части тайфуна в настоящее время достигает 52 метров в секунду. Тропический циклон находится примерно в 660 километрах от южнокорейского острова Чеджудо. Он продолжает движение на север в направлении Корейского полуострова со скоростью порядка 18 километров в час.

В ближайшие два дня влияние тайфуна ощутит на себе ряд прибрежных районов Восточного Китая. "Майсак" не ударит по побережью и пройдет по касательной, принеся с собой штормовой ветер, сильные волны и проливные дожди. Порывы ветра в отдельных районах могут достигать 20 метров в секунду.

В Шанхае, к примеру, местные власти распорядились отозвать в порты рыболовецкие суда, а также потребовали от предприятий с опасным производством подготовится к сильному ветру и усилить контроль за техникой безопасности. Население в ближайшие два дня призывают отказаться от участия в массовых мероприятиях вне помещений. Аналогичные меры принимаются и в соседней провинции Чжэцзян.

Согласно прогнозам метеорологов, тайфун достигнет побережья Южной Кореи в среду во второй половине дня. К тому моменту он должен стать слабее. После этого "Майсак" продолжит движение в сторону северо-восточной китайской провинции Цзилинь, где в настоящее время местные власти сохраняют оранжевый уровень опасности.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.