У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано во вторник у берегов Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 104 км к северо-западу от города Вальенар с населением около 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
Лента новостей
Помощник Президента встретился с НПО, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения
Посол ЕС в Грузии о выборах: Важен не столько победитель, сколько то, как эта победа будет достигнута
Идея переселения армянских семей из Ливана в Нагорный Карабах крайне опасна и противоречит международному праву — депутат
Президент Ильхам Алиев: Если наши граждане и дальше будут ответственными, то за короткое время мы сможем вернуться к нормальной, обычной жизни
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы проводим активную работу с несколькими компаниями в связи с доставкой в нашу страну вакцины против COVID
Президент Ильхам Алиев: Более 90 процентов бойцов 416-й Таганрогской стрелковой дивизии были выходцами из Азербайджана
В репортажах телеканалов «Россия-24» и «Россия-1», посвященных открытию в РФ музейного комплекса «Самбекские высоты», представлено интервью Президента Ильхама Алиева (ФОТО/ВИДЕО)