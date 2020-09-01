У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано во вторник у берегов Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 104 км к северо-западу от города Вальенар с населением около 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.