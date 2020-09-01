В правительственном квартале Киева задержали мужчину с гранатой

Полиция Киева задержала вооруженного гранатой мужчину в правительственном квартале, в непосредственной близости к зданию офиса президента Украины. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В правительственном квартале столицы правоохранители задержали мужчину с гранатой", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что задержание произошло на улице Банковой, на которой расположено здание офиса главы государства.