В правительственном квартале Киева задержали мужчину с гранатой

Другие страны 1 сентября 2020 21:52 (UTC+04:00)
В правительственном квартале Киева задержали мужчину с гранатой

Полиция Киева задержала вооруженного гранатой мужчину в правительственном квартале, в непосредственной близости к зданию офиса президента Украины. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В правительственном квартале столицы правоохранители задержали мужчину с гранатой", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что задержание произошло на улице Банковой, на которой расположено здание офиса главы государства.

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