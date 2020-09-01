Один человек пострадал при падении легкого самолета в Колумбии

Один человек получил травмы при падении легкого самолета в центральной части Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел во вторник утром в муниципалитете Пуэрто-Лопес (центральный департамент Мета). Самолет, который использовался для проведения фумигации, упал через несколько минут после взлета. Пилот получил травмы, он был доставлен в ближайшую больницу.

Власти начали расследование причин инцидента.