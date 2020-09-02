В Японии могут провести бесплатную вакцинацию от коронавируса всех граждан страны
Правительство Японии намерено организовать бесплатную вакцинацию от нового коронавируса всех граждан страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщает агентство Kyodo.
Источники агентства отмечают, что в первую очередь бесплатная вакцинация может затронуть приоритетную группу с высоким риском заражения, которая, в частности, включает пожилых людей и констатирующих с инфицированными пациентами сотрудников здравоохранения.
По данным газеты "Майнити", соответствующий вопрос будет рассмотрен властями Японии в течение нынешней недели.
21 августа правительственная комиссия по противодействию распространению коронавируса в Японии определила очередностью вакцинации жителей страны от коронавируса. В частности, приоритетными реципиентами должны стать пожилые люди, люди с тяжелыми заболеваниями, беременные женщины, а также сотрудники учреждений по уходу за пожилыми людьми.
Ранее Япония подписала контракты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Pfizer на поставку их экспериментальных вакцин. Фармкомпании должны будут предоставить стране по 120 млн доз своих препаратов.
За время пандемии в Японии было зафиксировано более 69,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Не менее 1,3 тыс. человек умерли. Выздоровели около 58,4 тыс. заразившихся, 234 пациента находятся сейчас в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.