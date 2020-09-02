Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с мая 2019 года

Народный банк Китая (Центробанк) укрепил в среду курс юаня на 122 базисных пункта до 6,8376 за доллар. По данным регулятора, это максимальное значение с 14 мая 2019 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нынешнее укрепление курса происходит седьмой рабочий день подряд. Как пишет в связи с этим финансовый портал Caijing, "ревальвация китайской валюты обусловлена ростом интереса к юаневым активам, а также падением курса доллара на фоне неопределенности в экономике США из-за пандемии". Издание также отмечает, что "во второй половине текущего года курс юаня к американской валюте, вероятно, продолжит укрепление".

На фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 за доллар. Однако после этого юань начал крепнуть по отношению к американской валюте.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году опустился на 5,1%.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США. 8 августа он преодолел психологическую отметку в семь единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце 2019 года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару, а по итогам года его снижение составило около 1,9%.