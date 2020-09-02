В Китае заявили, что готовят девять вакцин от коронавируса

Другие страны 2 сентября 2020 14:29 (UTC+04:00)
В Китае заявили, что готовят девять вакцин от коронавируса

Китайские фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии клинических испытаний и в ближайшее время будут доступны всем странам мира. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китайские фармацевтические компании, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, добились обнадеживающих результатов, - сообщила она на регулярном брифинге. - Согласно последним данным, уже девять вакцин КНР находятся на стадии клинических испытаний".

По словам дипломата, эти препараты созданы с соблюдением всех необходимых стандартов и юридических норм. "Ранее мы уже сообщали, что китайские вакцины, когда они будут готовы, станут всеобщим глобальным достоянием", - уточнила Хуа Чуньин.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Как обычно происходит наследование?
Как обычно происходит наследование?
Где нужно оформлять пособие?
Где нужно оформлять пособие?
Loading Bars
Лента новостей
Экс-глава ИВ Имишлинского района доставлен в суд (ФОТО) Общество 14:46
В Азербайджане разрабатывается пятилетняя стратегия расширения консультационных услуг в аграрном секторе Бизнес 14:41
Запущен проект «Поддержка виртуального образования» Общество 14:39
Новый Rolls-Royce Ghost совершенство в простоте (ФОТО) Общество 14:39
SOCAR об обьемах инвестиций в Грузию Бизнес 14:32
Все больше регионов Туркменистана занимаются производством бананов Бизнес 14:30
В Китае заявили, что готовят девять вакцин от коронавируса Другие страны 14:29
Казахстан заинтересован в дальнейшем наращивании товарооборота с Туркменистаном Бизнес 14:20
В период пандемии Азербайджан увеличил спрос на медикаменты почти вдвое Бизнес 14:19
Завтра суд вынесет приговор по делу Тофига Ягублу Общество 14:07
Завтра в Баку сохранится умеренная погода Общество 14:02
Cильные духом и настоящие герои! Польша ждет воинов Карабахской войны (ФОТО) Спорт 14:02
Свыше 8 % населения Азербайджана старше 15 лет страдают от ожирения Общество 13:49
Международная Ассоциация Израиль-Азербайджан поздравила информационное агентство Trend с 25-летием Общество 13:47
Армения на грани потери Карабаха Нагорно-карабахский конфликт 13:33
Сентябрьский Баку под настроение песни Софии Ротару… Вот и лето прошло, словно и не бывало (ФОТО) Интересное 13:29
В Иране сообщили о возвращении 1800 студентов на родину Общество 13:11
Туркменистан и Казахстан реализуют новый проект в транспортной сфере Транспорт 12:56
Брайза: Заселение Арменией Нагорного Карабаха противоречит усилиям по решению конфликта путем переговоров Нагорно-карабахский конфликт 12:53
Обнародован прогноз погоды на сентябрь в Баку Общество 12:43
В России за сутки из-за коронавируса умерли 115 человек Россия 12:39
Библиотеки в Тбилиси откроются с 15 сентября Грузия 12:35
Министр образования Азербайджана подписал приказ о дошкольных группах Общество 12:28
В Баку растет среднемесячная заработная плата Финансы 12:24
Оборот сферы общепита в Баку значительно уменьшился Бизнес 12:23
В Туркменистане ведется разработка средневолокнистых сортов хлопчатника Бизнес 12:19
Томас Гольц: Незаконное заселение оккупированных территорий - это военное преступление Нагорно-карабахский конфликт 12:17
Управления «Туркменнебит» обнародовали объем осуществленных буровых работ Энергетика 12:02
Австралийка разбогатела благодаря "случайным числам" Интересное 12:01
МИД Азербайджана прокомментировал публикацию российского издания «Независимая газета» Политика 11:55
В Баку планируется установка электрических заправочных станций для «лондонских такси» Общество 11:53
В Нахчыване предпринимателям выдано кредитов на сумму около 19 млн манатов Финансы 11:40
В Баку сдан в эксплуатацию новый наземный переход (ФОТО) Общество 11:33
Банк Республика поддержал самозанятость населения в прифронтовых районах Экономика 11:29
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно Финансы 11:27
В Азербайджане проводится прием заявлений по рассмотрению результатов экзаменов в вузы Общество 11:26
Питер Тейс: Переселение других этнических групп на суверенные территории Азербайджана серьезно осложняет ситуацию в Нагорном Карабахе Политика 11:24
Ирак попросит ОПЕК освободить его от ограничений по экспорту нефти в I квартале 2021 года Энергетика 11:03
В Армении за сутки зарегистрировано 197 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:01
﻿Минобороны: Доводы, касающиеся якобы переброски боевиков из Сирии в Азербайджан - явная дезинформация Политика 11:00
ADİF выплатил вкладчикам закрывшихся четырёх банков около 500 миллионов манатов Финансы 10:54
Заповедник "Гора Бешбармаг" в Азербайджане включен в список памятников республиканского значения Общество 10:48
Похудеть на 30 кг за несколько месяцев? Читаем рецепт банкира! (ФОТО) Общество 10:45
Молдова может получить доступ к азербайджанскому газу Энергетика 10:43
В постпандемический период более остальных будет развиваться IT-сектор – Абульфаз Сулейманлы Общество 10:41
Цены на драгметаллы в Азербайджане снизились Финансы 10:27
ГК «Туркменнебит» перевыполнил план по добычи нефти и газа Энергетика 10:26
Табаководство в Азербайджане продолжает набирать обороты Бизнес 10:25
Пашинян стремится к эскалации напряженности в регионе - депутат Политика 10:20
Аддис Гаджиев выступил с лекцией в рамках Всероссийской акции "Ночь кино" Культура 10:15
Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с мая 2019 года Другие страны 10:15
Туркменистан и Афганистан подписали новый меморандум в рамках ТАПИ Энергетика 09:59
В Азербайджане школьные занятия предусматривается организовать по принципу очередности Общество 09:59
За сутки число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 38 Грузия 09:47
ВС Армении продолжают пулеметный и снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:46
Манат подорожал по отношению к Евро Финансы 09:46
Сегодня тестовый экзамен сдают 3330 учителей математики Общество 09:45
Доллар вновь подешевел на KASE Казахстан 09:44
Азербайджан и Alibaba Group обсуждают создание нового логистического центра ИКТ 09:43
Минфин Азербайджана в очередной раз выставил на аукцион среднесрочные облигации Финансы 09:42
Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым пройдет в Малом театре Социум 09:26
Любой частной клинике, имеющей лабораторию, надо дать возможность проводить тестирование на коронавирус Общество 09:22
Объявлены результаты конкурса на плановые места в магистратуру вузов Азербайджана и НАНА Общество 09:21
Турция огласила объёмы грузоперевозок из Азербайджана через свои порты за январь-июль 2020 года Турция 09:15
В июле Турция сократила товарооборот с Францией Турция 09:13
Союз ветеранов СГБ поздравил АМИ Trend Общество 09:12
Обнародованы объемы грузоперевозок порта Ношехр в Иране Бизнес 09:12
Греция увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 08:59
Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 37 млн Россия 08:58
AP: свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта госпитализирован Другие страны 08:51
В Японии могут провести бесплатную вакцинацию от коронавируса всех граждан страны Другие страны 08:43
Трамп утверждает, что в Китае значительно занижают данные о смертности от COVID-19 США 08:32
Основатель Zoom за день заработал пять миллиардов долларов В мире 08:19
Обнаружено лекарство от тяжелой старости В мире 08:08
Более 100 авиарейсов отменено на юге Японии из-за тайфуна Другие страны 07:57
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 72 заболевших коронавирусом Казахстан 07:50
Грузинские спасатели в августе спасли 170 человек на побережье Черного моря Грузия 07:40
Гросси: сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ должно продолжаться Иран 07:30
Трамп считает антиамериканскими беспорядки в США и не видит системного расизма в полиции США 07:22
В Азербайджане будут задействованы новые программы государственной поддержки бизнеса Финансы 07:21
В работе Twitter произошел сбой ИКТ 07:03
WSJ: консультации о продаже TikTok осложнились из-за вопросов о передаче технологий ИКТ 06:41
Число задержанных полицией Лондона активистов движения Extinction Rebellion возросло до 90 Европа 06:25
Пентагон объявил об успешном проведении испытаний прототипов гиперзвуковых крылатых ракет США 06:01
Британским школьникам запретили кашлять и шутить о коронавирусе Европа 05:46
Спецслужбы США в этом году не выявляли кибератак на инфраструктуру для выборов США 05:29
В Вашингтоне свыше 1,3 тыс объектов не прошли «проверку на расизм» США 05:09
В США заметили мужчину с реактивным ранцем на высоте 914 метров США 04:43
Расходы Трампа на предвыборную интернет-рекламу превысили $64 млн США 04:26
Подписание соглашения между ОАЭ и Израилем пройдет в Белом доме 18 сентября Израиль 04:02
Ученые оценили эффективность масок с клапанами при COVID В мире 03:39
Биологи научились различать свист дельфинов из разных стай В мире 03:14
NVIDIA презентовала новые видеокарты для геймеров ИКТ 02:51
Пять человек погибли в результате пожара в пятиэтажке в Махачкале Россия 02:29
Трамп раскритиковал движение Black Lives Matter США 02:11
«Манчестер Сити» согласовал контракт с Месси на €700 млн Спорт 01:49
США не будут участвовать в проекте COVAX по созданию вакцины от коронавируса США 01:25
Меркель напомнила, что ФРГ не приемлет санкции США против "Северного потока - 2" Европа 01:07
Председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Нигеру В мире 00:41
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом Россия 00:19
Все новости