Один человек погиб из-за тайфуна "Майсак" в Южной Корее

Тайфун "Майсак", обрушившийся в четверг на восточное побережье Республики Корея, разрушил не менее 20 домов и стал причиной гибели одного человека. Об этом сообщили спасательные службы страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, более 2,2 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома и переместиться в оборудованные властями убежища в провинциях Чеджудо, Канвондо, Кёнсан-Пукто, а также в городе центрального подчинения Пусан.

Тайфун повредил в общей сложности более 800 различных объектов, включая здания, автомобили, светофоры. Сообщается о большом количестве поваленных ветром деревьев, которые заблокировали дороги.

На время была прекращена работа ядерного реактора на АЭС "Сингори-4" из-за проблем с внешним энергоснабжением. Утечки радиации из-за инцидента не произошло.