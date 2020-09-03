Власти Афганистана освободили в соответствии с соглашением почти 5 тыс. талибов

Власти Афганистана освободили почти 5 тыс. заключенных талибов в соответствии с заключенным с радикальным движением "Талибан" соглашением. Об этом в четверг сообщил телеканал 1 TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает телеканал, соглашение предусматривало освобождение 5 тыс. талибов. Однако афганское правительство не может выпустить на свободу нескольких заключенных из-за ограничений, наложенных другими государствами. Речь идет о группе из семи талибов, против освобождения которых выступает ряд стран, в том числе Франция и Австралия.

"Мы прилагаем дипломатические усилия, ожидаем скорейшего начала прямых переговоров", - приводит телеканал слова официального представителя Национального совета безопасности Афганистана Джавида Фейсала.

Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на афганского чиновника сообщило, что власти республики выпустят из тюрьмы и отправят в Катар группу из семи заключенных, освобождения которых требует "Талибан". Чиновник также подтвердил информацию о том, что делегация афганского правительства намерена на этой неделе отправиться на переговоры с радикальным движением в столицу Катара.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.