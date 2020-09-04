В Мексике врачи пересадили оба легких переболевшему COVID-19

Мексиканские врачи впервые в Латинской Америке пересадили оба легких пациенту, пострадавшему от COVID-19, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Хирургическое вмешательство было проведено в больнице "Кристус Мугерца" в Монтеррее, столице северо-восточного штата Нуэво-Леон. "Трансплантация такого рода впервые делается для пациента, перенесшего COVID-19", - рассказал главный врач медицинского учреждения Анхель Мартинес Вела.

По его словам, 57-летний реципиент должен будет провести в больнице еще как минимум две недели, потому что он по-прежнему подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

"Значительную часть работы по насыщению его организма кислородом выполняют его новые легкие, но пока слишком рано говорить об успехе", - добавил Мартинес Вела, подчеркнув, что теперь необходимо следить за тем, чтобы не наступила реакция отторжения органа.

К настоящему времени новым коронавирусом в Мексике заразились 610 957 человек, умерли 65 816 инфицированных пациентов.