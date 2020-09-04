В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу в центральной части Японии. Об этом сообщило японское метеорологическое управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился у побережья Японского моря в префектуры Фукуи, очаг залегал на глубине около 10 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Лента новостей
Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" провел международную онлайн-конференцию
О фактах заселения оккупированных территорий со стороны Армении следует информировать международные организации — эксперт
Министерство: Открытие прямого регулярного авиасообщения Литва-Азербайджан — одно из приоритетных направлений
Вступление Армении в военный союз с какой-либо страной не может не беспокоить Азербайджан - депутат (ВИДЕО)
Министр экономики Азербайджана в формате видеоконференции встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу
ПА ОБСЕ обеспокоена незаконным переселением ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории
Азербайджанский герой из Краснодара награжден за спасение таксиста из горящего автомобиля (ВИДЕО, ФОТО)