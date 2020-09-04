В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу в центральной части Японии. Об этом сообщило японское метеорологическое управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья Японского моря в префектуры Фукуи, очаг залегал на глубине около 10 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.