Япония может построить новые корабли для защиты от баллистических ракет

Правительство Японии в качестве альтернативного варианта наземным комплексам Aegis Ashore рассматривает возможность постройки новых кораблей, которые будут специализироваться исключительно на обеспечении защиты от баллистических ракет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета Nikkei.

При этом на них может быть использовано оборудование на сумму порядка ¥180 млрд ($1,69 млрд), которое американская сторона должна поставить в рамках уже заключенного контракта по Aegis Ashore. В частности, речь идет о радаре SPY-7 производства корпорации Lockheed Martin, который в случае с реализации плана по строительству новых кораблей, будет, скорее всего, размещен на суше.

Правительство Японии также продолжает рассматривать вариант увеличения числа кораблей с системами Aegis или возможность строительства плавающих платформ с целью установки на них радара и элементов ПРО. Первый вариант достаточно дорогостоящий и требует дополнительного обучения и специалистов для несения службы на таких кораблях. Платформы в море в свою очередь решат проблему падения разгонного блока в неопределенном месте, однако они крайне уязвимы для торпедной атаки.

В любом из трех перечисленных планов возможно использование оборудования для Aegis Ashore. По мнению правительства, это поможет существенно сэкономить средства на укрепление ПРО.

В настоящее время Япония применяет двухуровневую систему противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

Япония намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, однако в итоге отказалась от этих планов. Главным аргументом такого решения стали данные, что при пуске ракет с существующих установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Взамен власти страны осенью этого года должны выработать новую стратегию укрепления ПРО.