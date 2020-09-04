В Новой Зеландии ограничения из-за коронавируса сохранятся до середины сентября

Другие страны 4 сентября 2020 09:15 (UTC+04:00)
В Новой Зеландии ограничения из-за коронавируса сохранятся до середины сентября

Ограничения, введенные в Новой Зеландии для борьбы с коронавирусом, продолжат действовать по меньшей мере до середины сентября. Об этом в пятницу сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава правительства заявила, что жители Новой Зеландии должны продолжать соблюдать правила социального дистанцирования. Наиболее жесткие ограничения сохранятся в крупнейшем городе страны Окленде, который стал эпицентром новой вспышки. Там нельзя будет собираться группами больше 10 человек. На остальной территории Новой Зеландии разрешены мероприятия с участием до 100 человек.

"Если мы все сделаем правильно, то сможем избавиться от ограничений быстрее и уменьшим риск нестабильной ситуации", - отметила премьер-министр, слова которой приводит агентство Reuters. Как она заявила, действующие меры будут пересмотрены 14 сентября.

11 августа в Окленде была зарегистрирована вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом. С 12 августа власти страны ввели санитарно-эпидемиологические ограничения, предписав гражданам соблюдать социальную дистанцию и исключить физические контакты с посторонними, а также запретив мероприятия с участием более 100 человек.

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