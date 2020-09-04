Не менее 7 человек погибли в Индии при взрыве на подпольной фабрике пиротехники
Семь работниц кустарной фабрики по производству фейерверков погибли и еще две получили сильные ожоги в пятницу из-за взрыва на заводе по производству праздничной пиротехники в южном индийском штате Тамилнад. Об этом сообщает газета The Times of India на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По этой информации, инцидент произошел в округе Куддалор. Среди погибших - владелица фабрики. Полиция начала расследование причин взрыва.
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