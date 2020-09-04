Президент Венесуэлы назначил восемь новых министров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу сообщил о назначении восьми новых министров, которые будут возглавлять ведомства вместо политиков, ушедших со своих постов, чтобы принять участие в парламентских выборах, запланированных на 6 декабря, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выполняя замену соотечественников, вступивших в избирательную гонку, я назначил Магали Хосефину Энрикес Гонсалес министром экологического развития горнорудной промышленности", - написал Мадуро в своем Twitter.

Пост министра по делам молодежи и спорта займет Мервин Энрике Малдонадо Урданета, министра по делам женщин и равенства полов - Каролис Элена Перес Гонсалес, министра связи и информации - Фредди Альфред Назарет Наньес Контрерас, министра городского сельского хозяйства - Грейсис Даямни Барриос Прада, министра по вопросам коммун и общественных движений - Норис Эррера Родригес, министра по делам индейских народов - Ямилет Мирабаль де Чирино, министра по делам тюрем - Мирелис Сулай Контрерас Морено.

Кроме того, Мадуро назначил Хосе Аделино Орнеласа Феррейру начальником штаба главнокомандующего.

Во вторник президент Венесуэлы сообщил о том, что восемь членов правительства уйдут со своих постов, чтобы принять участие в парламентских выборах, запланированных на 6 декабря.