Китай готов удовлетворять потребности стран БРИКС в вакцинации от коронавируса

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе видеоконференции с участием глав внешнеполитических ведомств государств - членов БРИКС заявил о готовности китайской стороны удовлетворять потребности стран - участниц объединения в вакцинации от нового коронавируса. Об этом сообщил в субботу МИД Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем уделять пристальное внимание потребностям населения стран БРИКС в вакцинации от коронавируса и принимать активные меры [для их удовлетворения]", - приводит слова Ван И сайт китайского министерства.

Как уточнил дипломат, председатель КНР Си Цзиньпин ранее публично объявил, что разработанные Пекином препараты "станут достоянием всего человечества". "Вакцина - важное оружие, которое нам необходимо для победы над коронавирусом, - подчеркнул министр. - Она не должна быть монопольным продуктом какой-либо одной страны".

Ван И указал на важность продвижения сотрудничества между государствами БРИКС в этой сфере и создания совместного научно-исследовательского центра для разработки эффективных вакцин.

В среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин объявила на брифинге, что китайские фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии клинических испытаний и в ближайшее время будут доступны всем странам.