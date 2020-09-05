На северо-востоке Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 4,7
Подземный толчок магнитудой 4,7 был зафиксирован в пятницу вечером в венесуэльском штате Сукре на северо-востоке Боливарианской Республики. Соответствующие данные размещены на сайте Венесуэльского фонда сейсмологических исследований, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Очаг землетрясения залегал на глубине 37 км, эпицентр находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Макуро.
Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Лента новостей
ГУГДП обратилось к участникам дорожного движения в связи с разрешением въезда в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район
В Баку возбуждено уголовное дело в связи с обрушением подъемного крана, названа предварительная причина аварии
Турецкий политолог: Инициатива Анны Акопян по привлечению женщин к военной подготовке в Нагорном Карабахе — провокация
Узбекистан и Австрия готовятся к проведению очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
В Азербайджане снижена плата за использование Государственного реестра обременений движимого имущества
Ольга Лерман играет великую Елену Вяльбе: Я родилась в солнечном Баку, поэтому училась бегать на лыжах с нуля (ФОТО)
Нагиф Хамзаев: Решительная политика Президента Ильхама Алиева обеспечивает защиту наших национальных интересов