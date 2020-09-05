На северо-востоке Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 4,7

Подземный толчок магнитудой 4,7 был зафиксирован в пятницу вечером в венесуэльском штате Сукре на северо-востоке Боливарианской Республики. Соответствующие данные размещены на сайте Венесуэльского фонда сейсмологических исследований, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг землетрясения залегал на глубине 37 км, эпицентр находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Макуро.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.