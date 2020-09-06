Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 132 км к северо-западу от города Тернате (около 101 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 26,6 км.
Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами на данный момент нет.
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