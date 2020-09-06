В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали в Чили. Об этом в воскресенье сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 46,5 км к северо-западу от города Овалье с населением около 77 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 27,2 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
Лента новостей
Железная дорога «Казахстан - Туркменистан - Иран» способствует дальнейшему развитию международного сотрудничества
Наблюдение за парламентскими выборами в Грузии должно быть как можно более сильным и всеобъемлющим - посол
Валерий Гергиев хочет показать балет азербайджанского композитора в Санкт-Петербурге и Москве (ФОТО)
В Азербайджане рекомендуется вакцинировать от гриппа наиболее подверженных риску заражения коронавирусом
Состоялась встреча в формате видеоконференции между спикерами парламентов Азербайджана и Пакистана (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО)
Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с председателем партии REAL
Заявление Президента Азербайджана в присутствии посла Греции — серьезное послание мировому сообществу — депутат