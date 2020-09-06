В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали в Чили. Об этом в воскресенье сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 46,5 км к северо-западу от города Овалье с населением около 77 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 27,2 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.