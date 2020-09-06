Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Вануату

Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 6,3 у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии располагался в 101 км к северо-западу от города Порт-Вила, где проживают около 35 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8,2 км.

Данные об угрозе цунами не поступали.