Полиция Гонконга задержала 90 участников незаконных протестов

Полиция Гонконга задержала не менее 90 собравшихся в воскресенье в материковой части города участников незаконных протестных акций. Как сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK, в ряде случаев для их разгона были применены так называемые перечные шарики со слезоточивым действием. Ранее сообщалось о более 30 задержанных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Группы демонстрантов попытались устроить вылазки в районах Яуматей и Монгкок в знак протеста против отмены выборов в Законодательный совет этого специального административного района КНР. Выборы должны были состояться в этот день, но были перенесены на год по решению властей и согласованию с Пекином из-за угрозы распространения коронавируса.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли акции манифестантов, выкрикивавших антиправительственные лозунги. Более двух десятков митингующих студентов были оштрафованы за нарушение правил социального дистанцирования, запрещающих собираться в группы больше двух человек.

Среди задержанных - трое активистов оппозиционной левой партии Лига социальных демократов. Также была взята под стражу женщина, подозреваемая в пропаганде "независимости Гонконга" и нарушении нового закона о национальной безопасности, принятого 30 июня парламентом Китая. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение.

В настоящее время до 2 тыс. полицейских несут дежурство и патрулирование на ключевых улицах города для пресечения протестных акций. Стражи порядка проверяют документы и досматривают сумки людей, вызывающих подозрение. Отдельные радикалы пытались заблокировать движение транспорта, раскидывая на проезжую часть различные предметы. Однако правоохранители быстро восстановили порядок.