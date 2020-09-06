В Токио впервые с июня не выявили новых заражений у посещавших развлекательные районы

По крайней мере 116 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Токио за минувшие сутки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным в воскресенье данным токийской администрации, три дня подряд этот показатель держится на отметке ниже 200.

В то же время, по данным агентства Кyodo, впервые с 9 июня среди новых заразившихся не было ни одного человека, посещавшего в последнее время развлекательные ночные кварталы Токио, которые стали главными очагами распространения коронавируса в японской столице. Всего же за минувшие сутки на территории Японии было выявлено по крайней мере 449 новых случаев - уже более двух недель этот показатель держится на отметке ниже тысячи и продолжает постепенно снижаться.

Общее число заразившихся к настоящему времени в Японии достигло отметки в 72,7 тыс. Количество летальных исходов по всей стране увеличилось за сутки на пять - до 1 379. Всего выздоровели порядка 62,7 тыс. человек. Количество пациентов в тяжелом состоянии сейчас составляет 211.

Несмотря на рост инфицирования в июле и августе, власти Японии не стали вводить режим ЧС по всей стране, как это было сделано во время первой волны, длившейся с апреля по май. Это объяснялось тем, что большинство новых случаев заражения приходилось в этот раз на молодых людей в возрасте до 30 лет, которые переносили болезнь легко или без симптомов. Тем не менее власти префектур Миэ, Айти и Окинава пошли на введение локального режима ЧС, но впоследствии сняли его из-за улучшения эпидемиологической обстановки.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в конце августа объявил о своей предстоящей отставке, подчеркнул, что борьба с коронавирусом и восстановление национальной экономики, пострадавшей от пандемии, останутся ключевыми задачами правительства и при новом премьере.