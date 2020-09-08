Тела шести человек обнаружили на северо-западе Колумбии

По меньшей мере шесть человек стали жертвами нападения, которое произошло на северо-западе Колумбии. Об этом в понедельник сообщила газета El Tiempo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Сарагоса (северо-западный департамент Антьокия). Группа вооруженных людей расстреляла пятерых шахтеров и владельца бильярдного клуба.

Власти начали расследование происшествия. Отмечается, что в указанный район направили дополнительные войска.