Тела шести человек обнаружили на северо-западе Колумбии
По меньшей мере шесть человек стали жертвами нападения, которое произошло на северо-западе Колумбии. Об этом в понедельник сообщила газета El Tiempo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Сарагоса (северо-западный департамент Антьокия). Группа вооруженных людей расстреляла пятерых шахтеров и владельца бильярдного клуба.
Власти начали расследование происшествия. Отмечается, что в указанный район направили дополнительные войска.
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