Три кандидата зарегистрировались для участия в выборах лидера правящей в Японии партии

Процедура регистрации кандидатов в преддверии выборов председателя правящий в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) в связи с отставкой премьер-министра Синдзо Абэ прошла во вторник в ее штаб-квартире. Трансляция велась на официальном канале партии в YouTube, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Свои кандидатуры выдвинули генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, экс-глава МИД, председатель политического совета партии Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба. Они собрали необходимые для регистрации 20 подписей депутатов парламента от ЛДП. "Мы провели регистрацию на основании документов, собранных представителями каждого кандидата", - сказал председатель избирательной комиссии Такэси Нода.

Таким образом, избирательная кампания в преддверии выборов началась. В условиях распространения коронавируса она преимущественно пройдет в дистанционном формате для предотвращения возможных заражений. Ожидается, что кандидаты будут прежде всего взаимодействовать со своей аудиторией через телевизионные обращения и интервью различным изданиям. Кроме того, в течение дня Исиба, Кисида и Суга проведут совместную пресс-конференцию, посвященную вопросам борьбы с коронавирусом, восстановления пострадавшей от пандемии экономики и продолжения политического курса Абэ.

Выборы председателя ЛДП состоятся 14 сентября, а 16 сентября парламент соберется на экстренное заседание, на котором утвердит нового премьер-министра. Главным фаворитом считается Суга. В его поддержку высказались главы почти всех основных партийных фракций, включая фракции вице-премьера, министра финансов Таро Асо и генсека ЛДП Тосихиро Никаи.