В Китае за сутки выявлено 23 новых случая COVID-19

За истекшие сутки в Китае зафиксированы 23 новых инфицированных COVID-19: 10 больных в активной форме и 13 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 29 случаев заражения: 12 активных и 17 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зафиксировано 85 144 активных случая заражения, из которых 2 595 ввозных. По окончании курса лечения из медучреждений страны за все время эпидемии выписаны 80 335 поправившихся.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 12 новых случаев заболевания, 11 - в Гонконге, один - на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 429 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 889 (98 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 494 (семь случаев смерти).