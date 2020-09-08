На юго-западе Японии 77 тыс. домов остаются без света из-за последствий тайфуна

По меньшей мере 73,8 тыс. домов продолжают оставаться без света на юго-западном японском острове Кюсю, который пострадал от мощного тайфуна "Хайшэнь". Как сообщил во вторник телеканал NHK, еще 3,4 тыс. зданий и построек обесточены в прилегающей к Кюсю префектуре Ямагути на основном острове Хонсю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Работы по ликвидации последствий удара стихии продолжаются. В понедельник утром сразу после прохождения тропического шторма из-за обрыва линий электропередач 440 тыс. домов остались без света.

По последним данным, из-за тайфуна в Японии погибли два человека, более 100 пострадали, четыре числятся пропавшими без вести. Движение железнодорожного транспорта на Кюсю практически полностью восстановлено, снято перекрытие с отдельных участков скоростных автомобильных дорог.